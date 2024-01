Promozione, Carcarese. Il ds Gandolfo: “Pisano tempistiche sbagliate, Ponte scelto tra altri. Accettimo critiche e assumiamo responsabilità”

Tutta filava liscio. Riscostruzione del settore giovanile, vittoria della Prima Categoria. Anno in crescita in Promozione con tanto di vittoria della Coppa. Il tutto con un seguito di pubblico e calore con pochi eguali anche in categorie superiori. In estate, in virtù anche del mercato, la Carcarese ha alzato il tiro puntando ai playoff. L’inizio del campionato è stato travagliato. Via Chiarlone, arriva Mario Pisano. Non scocca la scintilla, tre sconfitte di fila. Si cambia ancora. Promosso mister Ponte alla guida della squadra. Quattro mesi tutti d’un fiato e un 2024 tutto da scrivere. Il punto affidato al direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

I risultati scarseggiavano. C’era un mister del livello di Mario Pisano libero e lo avete preso. La perplessità di molti era: “dopo tre anni perché tutta questa fretta di cambiare Chiarlone al primo intoppo”?

