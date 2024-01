Pronto soccorso presi d’assalto, i medici di famiglia attaccano: “Serve un tavolo urgente”

Genova. “Occorre un tavolo comune tra medici, istituzioni, direzioni sanitarie per affrontare il problema dei pronto soccorso”. A lanciare l’appello sono i medici di famiglia, che tornano a chiedere “più supporto per la prevenzione facendo in modo che i pronto soccorso si possano concentrare su codici di maggiore gravità”.

La richiesta di Medicoop Liguria, la cooperativa che riunisce più di 250 medici di famiglia e pediatri in Liguria, arriva dopo due settimane molto intense dal punto di vista della gestione dei pronto soccorso, con centinaia di persone che si sono presentati a quelli cittadini complice il picco di casi di covid, influenza e virus parainfluenzali e la chiusura di molti studi medici. E proprio i medici di famiglia, anche quest’anno, hanno dato la loro disponibilità a tenere aperti alcuni studi e laboratori – i cosiddetti flu point – a turnazione per garantire un presidio. Un’iniziativa che puntano a rendere strutturata a partire dal prossimo anno, proprio per cercare di gestire al meglio situazioni che si verificano puntualmente ogni anno.

