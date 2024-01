Serie D. L’addio all’Albenga di Marco Ferrante: “Dimesso per visioni di calcio differenti. Avevo il magone lasciando il Riva”

Albenga. “Non nascondo che oggi, lasciando il Riva dopo un anno e mezzo così importante, avevo il magone”. Parole pronunciate con un filo d’emozione per Marco Ferrante, oggi dimissionario dall’Albenga che nel frattempo ha annunciato il nuovo allenatore. Una decisione che l’ex direttore dell’area tecnica ha preso tuttavia con serenità.

“Le strade si sono divise per visioni di calcio differenti – rivela Ferrante -, ma voglio augurare il meglio alla società con cui mi sono lasciato bene. Un ringraziamento speciale va agli ultras, i Fedelissimi ed in particolarmente ad Elena Gastaldi, il marito Barbo e Gabriele Patrucco. Sono persone che mettono l’Albenga prima di ogni altra cosa. Dopo trentacinque anni di calcio difficilmente ho trovato una realtà così passionale, frutto anche del lavoro svolto in questo anno e mezzo con il supporto importante anche di Cocito”.

