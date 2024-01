Momenti di paura, alle 14.30 circa in via Baden Powell a Sestri Levante, per la caduta dalla bici di un ragazzino di 12 anni che si è procurato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde e l’ambulaza Indica con infermieri. Il giovanissimo ciclista è stato medicato ed accompagnato poi dall’automedica del 118 in codice giallo all’Istituto Gaslini di Genova. Ma solo per poter effettuare più approfonditi esami ed escludere lesioni interne.

