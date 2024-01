Genova. Giornate particolarmente intense quelle dei carabinieri del comando provinciale di Genova, impegnati in servizi di controllo straordinario del centro storico in occasione del Capodanno. Nel fine settimana di festeggiamenti sono stati schierati 50 carabinieri in uniforme e 20 in borghese.

Durante questa attività di controllo, sono state identificate 350 persone e verificati 60 veicoli e arrestata una persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

» leggi tutto su www.genova24.it