Tursi va “al risparmio”: idea tapis roulant per collegare l’aeroporto alla stazione ferroviaria

Genova. Non più una funicolare, ma un tapis roulant per collegare l’aeroporto di Genova alla futura stazione ferroviaria di via Siffredi. È l’idea partorita dai tecnici del Cristoforo Colombo e del Comune per non rischiare di trovarsi alla fine del 2024 con la nuova fermata dei treni operativa ma sprovvista di un impianto che la colleghi efficacemente al terminal, scenario che non porterebbe alcun beneficio rispetto alla situazione attuale. Per questo Tursi ha affidato la redazione di uno studio di pre-fattibilità da presentare al ministero per ottenere un primo finanziamento.

Si tratta in realtà dell’ennesimo cambio di rotta sull’annosa questione del collegamento tra aeroporto, ferrovia e parco degli Erzelli. In origine fu la cabinovia, poi la monorotaia bocciata dal ministero dei Trasporti. Quindi la doppia funicolare, composta da un people mover sopraelevato e da un impianto tradizionale per salire in collina, il cui progetto di fattibilità, realizzato dallo studio Eggs Group, ha già ricevuto il via libera dalla Regione per saltare la procedura di valutazione di impatto ambientale. Per l’opera, però, servono circa 130 milioni di euro: l’istruttoria dell’istanza al ministero presentata dal Comune risulta ancora in corso, ma nelle successive interlocuzioni è emersa l’opportunità di chiedere un finanziamento parziale per la tratta stazione-aeroporto, in modo da risparmiare denaro e soprattutto tempo.

