Aeroporto Colombo: nuova linea Copenaghen – Genova

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Apprendo con soddisfazione che il vettore Scandinavian Airlines ha annunciato l’avvio di una nuova rotta da Copenaghen a Genova a partire dal 18 maggio: auspichiamo che sia il primo di una lunga serie, che porti a una maggiore frequenza di voli da e per l’aeroporto Cristoforo Colombo. Come assessore al Turismo e ai Trasporti farò tutto il possibile, così come promesso dopo la mia nomina circa un anno fa, affinché lo scalo genovese possa diventare finalmente competitivo a livello nazionale ed internazionale, e che quindi la Liguria diventi una meta ancora di più gettonata dai turisti stranieri”. Così l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori in merito alla notizia che la compagnia scandinava opererà un volo tutti i sabati, con un aereo da 90 posti, fino al 19 ottobre.

