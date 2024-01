Al via le iscrizioni per il pellegrinaggio all’udienza del Papa

Savona. Il 10 gennaio si apriranno le iscrizioni al pellegrinaggio interdiocesano che porterà all’udienza generale con papa Francesco di sabato 20 aprile nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’iniziativa coinvolgerà infatti le Chiese di Savona-Noli, Cesena-Sarsina, Imola e Tivoli ed è stata organizzata in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Pio VII. Per la diocesi di Savona-Noli la partenza sarà venerdì 19 aprile alle ore 6:45. Dopo la sistemazione in albergo si avrà il pomeriggio a disposizione per visite e tempo libero. La cena sarà in albergo.

Il 20 aprile la colazione sarà in albergo e intorno a mezzogiorno si parteciperà all’udienza pontificia. Seguirà il pranzo al sacco nei pressi dell’Aula per non uscire dal Vaticano e dover rifare le pratiche per l’ingresso vigilato. Alle ore 15 nella Basilica San Pietro si concluderà con la messa concelebrata dai quattro vescovi e presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica stessa e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.

