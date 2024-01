L’Associazione Life on the Sea ODV avvisa che, a causa delle condizioni meteo avverse previste per il prossimo 6 gennaio, considerate non adeguate all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie, l’evento “La Befana vien dal mare 2024” viene annullato. La manifestazione viene rimandata al 2025. Life on the Sea intende ringraziare sentitamente gli enti e le istituzioni che hanno patrocinato l’evento e hanno reso possibile ogni aspetto organizzativo e logistico preliminare.

***

