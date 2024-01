Bologna-Genoa, oltre duemila tifosi al seguito del Grifone: ecco come raggiungere il Dall’Ara

Genova. Sono 2.200 i biglietti acquistati finora nella prevendita del settore ospiti per Bologna-Genoa, in programma venerdì sera alle 20.45. La chiusura della prevendita (riservata ai possessori di Dna Genoa o Our Way) è fissata alle 19 di giovedì per i 300 tagliandi rimanenti.

La Società bolognese elenca le specifiche per raggiungere lo stadio a seconda del mezzo utilizzato. Il Dall’Ara è situato in città nel quartiere Costa Saragozza e dista 3 km dal centro, 3.5 km dalla stazione centrale e 7 km dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi.

