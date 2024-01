Calcio, Pontelungo. Il bilancio di Cesare Renzini: “Orgoglioso di essere tornato nella squadra del mio quartiere”

Il campionato sta per riprendere dopo tre settimane di stop, ma in casa Pontelungo sono stati allenamenti con il sorriso visto un girone d’andata concluso al di sopra di ogni aspettativa.

“Sono felicissimo per essere tornato al Pontelungo” – le parole del Direttore Generale Cesare Renzini arrivano all’inizio di questa stagione – “E’ un impegno importante che però non mi pesa, vado al campo perché mi diverto e questa è una cosa fantastica. Sono poi orgoglioso di essere tornato in questo club visto che è la squadra del mio quartiere”.

