Il consorzio Asterix interviene con una nota “per porre fine alle illazioni, in merito a presunte “vandalizzazioni” operate sulle ralle all’interno del La Spezia Container Terminal e inevitabilmente riferite alle nostre società”, si legge nel comunicato che fa seguito alla notizia di cronaca resa nota da CDS nei giorni scorsi.

“Teniamo a precisare che i mezzi in questione erano e sono nella disponibilità giuridica del consorzio Asterix, che ha introdotto giudizio dinanzi al Tribunale di Spezia per vedere confermato il proprio diritto in questo senso, malgrado le pretese di Lsct. Peraltro, gli interventi eseguiti non sono affatto sabotaggi, ma costituiscono forme di normale e periodica manutenzione e messa in sicurezza dei mezzi”, sostiene l’azienda.

“Siamo obbligati inoltre a segnalare che, per il senso di responsabilità verso la città, le istituzioni e le centinaia di lavoratori impiegati nel porto, Sealog, nostra consorziata, ha offerto a Lsct gratuitamente macchine operatrici in numero sufficiente a non pregiudicare in nessun modo l’operatività del terminal stesso e a consentire agli operatori di lavorare in piena sicurezza. Ciò malgrado che già il 29 dicembre abbiamo dovuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, pur senza reclamizzarlo, per tentare di impedire l’uso improprio di nostri mezzi da parte della controparte contrattuale. Siamo obbligati a questa precisazione a tutela della reputazione nostra e dei nostri addetti, pur avendo profuso ogni sforzo non solo per adempiere agli obblighi contrattuali assunti, ma anche per evitare che il contenzioso che stiamo patendo sfociasse nei tribunali e sulle pagine dei giornali”, conclude il Consorzio Asterix.

L’articolo Consorzio Asterix: “Nessun atto di sabotaggio sulle ralle: si tratta di normale e periodica manutenzione”. Il Tribunale dirà di chi sono i mezzi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com