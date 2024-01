Corso sommelier a Genova, partenza il 22 gennaio

Liguria. L’inizio del 2024 si apre con la partenza del corso di qualificazione professionale per sommelier di Ais l’Associazione italiana sommelier della Liguria.

L’appuntamento con la presentazione del corso è lunedì 22 gennaio, alle ore 16 per il corso pomeridiano oppure alle 20.30 per il corso serale, all’NH Genova Centro in via Martin Piaggio 11. I corsi di primo livello per sommelier permettono di acquisire una conoscenza qualificata e riconosciuta della cultura enogastronomica nazionale e internazionale.

