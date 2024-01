“Esseri illuminati dalla luna” prosegue con gli spettacoli di Nicolò Puppo e Alberto Pierazzini

“È stato un esordio fantastico, pieno di magia e bella gente. Siamo soddisfatti e non vediamo l’ora

di emozionare il pubblico nelle prossime serate”. Così Giovanni Berretta, commenta la

riuscita del primo degli appuntamenti della seconda edizione di Esseri illuminati dalla luna.

Di seguito i dettagli delle prossime due serate della rassegna di teatro contemporaneo – in

programma dal 2 al 7 gennaio – organizzate dalla compagnia Ordinesparso che compie 20 anni di

attività.

-Domani, Giovedì 4 gennaio, ore 21, nella sala Ocra di Sarzana (all’interno dell’ex mercato, sala

polivalente) andrà in scena Riverie – dicono che morirò.

Lo spettacolo diretto da Nicolò Puppo – sul palco Ilaria Baudone e Andrea Pugnana – torna in scena

riadattato dopo il debutto al teatro Impavidi, e prende liberamente spunto dalle vicende narrate e

dettate da Omero nell’Iliade per una riflessione contemporanea su due personaggi, i due eroi,

Achille ed Ettore, figli e schiavi di un destino che – tra echi cupi di guerra, il sangue e l’oro, i sogni,

le paure, l’ incontro e la devastazione umana.-muove i fili per loro.

Nicolò Puppo: artista visivo e recentemente specializzato nel multimediale. Nella sua carriera ha

ricevuto diversi premi come fotografo e regista di cortometraggi (NationalGeographic Award, Film

Festival da Parigi a Singapore) e da qualche anno è attivo nel territorio sarzanese, dove ha curato la

realizzazione di installazioni e mostre per festival e rassegne.

