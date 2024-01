Furti a Savona, derubavano le donne delle loro borse: accusati di 8 colpi, arrestati dalla polizia

Savona. Sono stati arrestati ieri dai poliziotti della squadra mobile di Savona due cittadini italiani destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emesso dal GIP del Tribunale di Savona – per furto aggravato.

I due uomini, entrambi pregiudicati, dopo essere stati arrestati lo scorso novembre in flagranza di reato, in concorso, per rapina aggravata, a seguito di una successiva e minuziosa attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona, sono stati accusati a vario titolo di otto colpi.

