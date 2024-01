Guccinelli lascia il Consiglio: “Mi dedicherò all’associazione Sarzana Protagonista per fare opposizione fra la gente”

Renzo Guccinelli ha ufficializzato questa mattina le sue dimissioni da consigliere comunale di Sarzana chiudendo così anzitempo l’esperienza all’opposizione iniziata dopo le elezioni del maggio scorso nelle quali aveva perso la sfida con Cristina Ponzanelli, confermata sindaco dopo il primo mandato. “Una scelta che non compio a cuor leggero e, devo confessare, con una certa sofferenza – scrive l’esponente di Sarzana Protagonista nella lettera consegnata alla presidente Raffaella Plicanti – ho trascorso più di 30 anni della mia vita in Consiglio comunale, un lungo percorso che, con funzioni e incarichi diversi fino all’esperienza di sindaco, ho sempre cercato di svolgere con impegno e passione, con grande rispetto dell’istituzione e dei cittadini. È stato un lavoro svolto con attenzione, alle speranze di giovani e ai bisogni degli ultimi, con l’obiettivo di agire sempre nell’interesse pubblico, della città e dei sarzanesi. Ho cercato sempre – si legge ancora – di salvaguardare i valori democratici e antifascisti che hanno ispirato l’azione di grandi sindaci come Arnaldo Terzi e Paolino Ranieri e che sono i valori fondanti della Costituzione. Oggi, alla conclusione di questo percorso, mi auguro di aver in qualche modo contribuito positivamente alla crescita della città. Ora è arrivato il momento delle scelte e di cedere il passo. Con questa decisione voglio anche dare il segnale che occorre un ricambio generazionale che favorisca la crescita di nuove esperienze, consolidando i segnali che sono emersi nella mia campagna elettorale e che rilevo in queste settimane nella politica sarzanese. Saluto i colleghi e auguro al Consiglio comunale buon lavoro nell’interesse della nostra cara Sarzana”.

Raggiunto da CdS Guccinelli ha poi sottolineato: “La mia decisione è maturata nel corso di questi mesi, valutando l’opportunità di far crescere in comune esperienze nuove dato che nel 2024 non sono più carne fresca. Voglio inoltre dedicarmi con tutte le energie alla neonata associazione Sarzana Protagonista e contribuire a ricreare una forte opposizione fra la gente e in città perché speso la battaglia in Consiglio è un po’ fine a se stessa. Ritengo che la mia esperienza possa essere più utile fuori, per ricreare le condizioni affinché si possa mettere da parte questa fase politica caratterizzata da chi passa da arroganza, ad autoincensamento e vittimismo. Sono convinto – ha assicurato – che riusciremo a fare un bel lavoro e mi auguro che possa esserci anche la collaborazione del Partito Democratico, così come già avviene in Consiglio, visto che il segretario Marco Baruzzo non ha posizioni ostraciste”.

Guccinelli, che fino all’ultima seduta dello scorso 29 dicembre ha dato il proprio contributo all’opposizione onorando il proprio ruolo, lascia anche la politica “istituzionale” dopo averne attraversato diversi fasi sia a livello locale che regionale: “Avverto – conclude – una decadenza complessiva di tutte le classi dirigenti del Paese, dal Parlamento in giù. C’è stato un impoverimento rispetto al passato e spesso si crea dibattito più sulla polemica reciproca che sui contenuti concreti”. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la surroga con l’ingresso di Sabina Ambrogetti, candidata nella lista Insieme per Guccinelli che alle amministrative era stata la quarta candidata in assoluto per preferenze ricevute (198) e prima fra i non eletti del centrosinistra.

