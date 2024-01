Genova. È Giovanni Gallori il ragazzo di 21 anni morto mercoledì mattina nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A7, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera.

Il giovane, residente in Toscana, stava viaggiando su un furgone con quattro amici anche loro toscani, tre ragazzi e una ragazza, e si stava dirigendo in montagna. All’altezza del chilometro 91 il conducente ha perso il controllo e il mezzo è finito ribaltato in mezzo alla strada: il 21enne, seduto dietro, è morto sul colpo.

