Ingorgo sulla A10, il racconto di un rientro da incubo a Genova

Genova. Sta diventando un dato di fatto: per un genovese è meglio rinunciare a una gita nella Riviera di Ponente in determinate stagioni (l’estate) o giornate (l’1 gennaio per citare la festività più recente) utilizzando l’automobile. Il rischio è di trovarsi imbottigliati in code senza fine, triplicando o quadruplicando i tempi di percorrenza per tornare a casa, com’è accaduto a tanti ieri o l’altroieri. Le alternative non ci sono, testimone chi scrive: anche se buttarsi sull’Aurelia era comunque preferibile, l’impressionante serpentone di auto attorno alle 17.30 partiva da Laigueglia e si diradava solo dopo Pietra Ligure. La scelta della Riviera di Ponente era stata ponderata proprio fidandosi della comunicazione dell’alleggerimento dei lavori per le feste natalizie e invece ci si è trovati in una situazione senza via d’uscita.

Già dal mattino alle 10 dell’1 gennaio, a causa della strettoia sulla A10 causata dai cantieri per l’adeguamento delle gallerie dopo Finale Ligure, si era già formata una coda in direzione Savona che non prometteva nulla di buono.

