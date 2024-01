La fogna scarica nelle acque bianche, intervento a Cafaggio

Sono in corso di svolgimento da alcuni giorni, in via Pisanello al Cafaggio, una serie di interventi di manutenzione straordinaria e ripristino della rete fognaria e delle acque meteoriche dell’area. “A seguito della segnalazione pervenuta da alcuni cittadini agli uffici comunali su problemi legati alle reti fognarie, è stato eseguito un sopralluogo congiunto insieme alla cittadinanza, i tecnici dell’ufficio lavori pubblici e i responsabili dei servizi delle reti fognarie di Iren – spiega l’assessore Nicolas Cervia -. Eseguita una serie di ispezioni nell’area, si è potuto individuare il problema, cioè il danneggiamento della rete fognaria con conseguenti problemi di travaso delle acque nere nelle acque bianche, e l’ammaloramento delle condotte delle acque meteoriche presenti”.

