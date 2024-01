Lavagna: “La Befana vien dal mare” e l’addio al 2023

Da Maria Grazia Tessera, per Arciragazzi Tigullio

Da parecchi anni la ludobiblioteca Libringioco di Lavagna organizza la tradizionale festa per bambini “La Befana vien dal mare”. Sabato 6 gennaio 2024 a Lavagna sul Lungomare a partire dalle 14,30 si svolgerà l’atteso evento in collaborazione con la associazione Arciragazzi Tigullio APS, il CIV del Centro Storico e con il Patrocinio del Comune di Lavagna. I volontari dell’associazione intratterranno i bambini presenti con laboratori befanosi e con giochi di gruppo con il paracadute gigante, in attesa della Befana che arriverà intorno alle 16.00 dal mare con un mezzo messo a disposizione da una associazione di Lavagna, che ha gentilmente offerto la sua collaborazione. I bambini potranno venire con una calza porta caramelle già pronta oppure confezionarla con i volontari Arciragazzi, i quali contribuiranno anche a rendere ancora più gioiosa la festa allestendo la pesca di beneficenza ricca di premi per bambini e bruciando sulla spiaggia la scritta “Anno 2023”. Quando la Befana avrà finito di distribuire le caramelle ai bambini sulla spiaggia, tutti i presenti potranno concludere il pomeriggio con una buona merenda, distribuita dai volontari Arciragazzi con il latte offerto dal Centro latte tigullio. In caso di pioggia le festa si farà in ludobiblioteca in Piazza Ravenna a Lavagna. La partecipazione alla festa “La Befana vien dal mare” è gratuita ed aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi ad accogliere la Befana 2024.

» leggi tutto su www.levantenews.it