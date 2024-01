Albenga. La Liguria sorride grazie al Lotto.

Nel concorso di martedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, la vincita singola più alta del concorso è stata realizzata ad Albenga, in provincia di Savona, con tre ambi e un terno per un totale di 14.250 euro.

