Marinella, al via i primi cantieri del Pinqua

Al via i primi cantieri del Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) di Marinella. Regione Liguria infatti, tramite Ire Spa, ha provveduto ad aggiudicare entro il termine previsto del 31 dicembre 2023 i diversi appalti del progetto, valore complessivo 15 milioni di euro (al netto dei possibili aumenti dei quali si è recentemente parlato anche in Consiglio comunale, stimati dall’amministrazione in circa un 10 per cento del totale). I principali interventi previsti dal Pinqua consistono in quaranta alloggi di edilizia residenziale, spazi pubblici per uffici, attività artigianali e commerciali, rifacimento di strade, acquedotti, illuminazione pubblica, rinnovamento del litorale con un nuovo lungomare, una scuola totalmente riqualificata. Di circa due anni e mezzo la durata dei lavori.

Gli interventi aggiudicati

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com