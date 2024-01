Nada Cella “era spaventata” nelle settimane precedenti all’omicidio. Lo zio: “Mi parlò di buste piene di soldi in ufficio”

Genova. Nada Cella, nelle settimane prima di essere massacrata nello studio di Chiavari del commercialista Marco Soracco, la mattina del 6 maggio del 1996, era spaventata. Aveva crisi di pianto, lamentava problemi sul lavoro e con il titolare, aveva smesso di frequentare la palestra in cui da anni andava due volte la settimana uscita dall’ufficio e anche le lezioni di lingue, che seguiva sempre in serata. E lo aveva confidato a tutta la sua cerchia di affetti e amicizie: alla mamma, Silvana Smaniotto, alle amiche di Alpepiana, piccolo borgo dell’entroterra ligure in cui passava le vacanze, al titolare della palestra, alle insegnanti di lingue, e soprattutto allo zio, con cui aveva un rapporto particolarmente confidenziale. Zio che inizialmente le aveva consigliato di licenziarsi, e che aveva raccontato agli inquirenti le confessioni della nipote senza che venissero però considerate importanti.

È una delle tante circostanze significative che emergono dalla richiesta di rinvio a giudizio che la pm Gabriella Dotto ha firmato per Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e considerata l’autrice materiale di uno dei cold case più famosi d’Italia, e per Marco Soracco e la madre di lui, Marisa Bacchioni. Tutti e tre compariranno a febbraio in aula, in occasione dell’udienza preliminare fissata dal giudice: un primo passo fondamentale per arrivare, forse, a fare luce e attribuire specifiche responsabilità sul delitto di Nada Cella 28 anni dopo.

