Pd: “Niente proroga degli aiuti per le compagnie portuali, Rixi prende in giro i lavoratori?”

Genova. “Il viceministro Rixi aveva assicurato che in Consiglio dei ministri fosse stata discussa e approvata la proroga degli aiuti alle compagnie portuali. Ma nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale non c’è traccia della proroga di questi sostegni”. Lo denunciano Davide Natale, segretario del Pd ligure, e Matteo Bianchi, responsabile regionale economia e industria del partito.

“Questo – proseguono i dem – vuol dire che o Rixi ha preso in giro i lavoratori portuali dando per approvata una proroga che sapeva non esserci oppure nel Governo il viceministro Rixi non ha alcun peso, non riesce a incidere sui testi e per di più il suo ministro, Salvini, e la presidente Meloni non lo aggiornano su quanto è stato effettivamente approvato e cosa no”.

