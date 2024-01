È stato rimosso da operai del Comune e personale della Protezione Civile di Luni l’albero che questa mattina è caduto sulla strada provinciale che conduce al paese di Ortonovo poco dopo Casano. Il personale è intervenuto, in sostituzione delle squadre della Provincia impegnate in altre emergenze, per abbreviare i tempi e ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com