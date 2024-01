Porti, Pd: “Rixi prende in giro i lavoratori, la mancata proroga dei sostegni dimostra la sua incapacità di incidere sul governo”

Liguria. “Il viceministro Rixi aveva assicurato che in Consiglio dei Ministri fosse stata discussa e approvata la proroga degli aiuti alle compagnie portuali. Ma nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale non c’è traccia della proroga di questi sostegni. Questo vuol dire che, o Rixi ha preso in giro i lavoratori portuali dando per approvata una proroga che sapeva non esserci; oppure nel Governo il Viceministro Rixi non ha alcun peso, non riesce a incidere sui testi e per di più il suo Ministro, Salvini, e la Presidente Meloni non lo aggiornano su quanto è stato effettivamente approvato e cosa no”.

Lo dichiarano Davide Natale, segretario PD Liguria e Matteo Bianchi, responsabile economia e industria PD Liguria.

