Pronto soccorso, nel weekend oltre 800 pazienti nei flu point. Gratarola: “Pronti altri 30 posti letto”

Genova. Il piano che Regione Liguria e Alisa hanno predisposto per queste festività natalizie per gestire gli afflussi nei pronto soccorso della Liguria sta contenendo gli accessi, nonostante il picco influenzale più elevato degli ultimi anni.

A dirlo, nonostante i forti disagi registrati nell’ultimo periodo, sono i numeri elaborati da Alisa, basati sul sistema di monitoraggio dei pronto soccorso: in area metropolitana genovese, il grado di affollamento e di attesa nel fine settimana è stato sovrapponibile a quello degli altri periodi dell’anno e il numero totale di accessi nel weekend di Capodanno è risultato essere inferiore del 9% rispetto alla media di quelli avvenuti nelle 5 settimane precedenti. Anche il numero di trasporti in ambulanza registrato è in linea con quello dello scorso anno.

