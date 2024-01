Recco: grave turista ghermita da onda, ferito anche il figlio

Poteva essere una tragedia. Il mare ingrossato che si frange sulla costa è uno spettacolo. Tanto meglio se si può osservare da vicino. Così una famiglia di turisti tedeschi-indiani, genitopri e due figli, si sono inoltrati sul molo di Levante, davanti al ristorante la “Baracchetta”, sottovalutando il rischio. Ad un tratto un’onda con maggiore forza delle altre ha ghermito la donna, una quarantenne, e il figlio adloscente, gettandoli nella banchina sottostante. Erano le 15.30 circasono state alcune persone che guardavano le onde dal “belvedere Luigi Tenco” a correre in soccorso dei feriti; la più gravi è apparsa la donna. In breve è arrivato il 118 e le pubbliche assistenze Croce Verde di Camogli e Recco.

I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo al San Martino; non sono in pericolo di vita.

