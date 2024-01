Riqualificazione Biscione, Pastorino: “Le barriere architettoniche sono rimaste”

Genova. La riqualificazione del Biscione, finanziata con oltre 40 milioni di euro tramite il Superbonus, è prossima alla conclusione entro la fine dell’anno. Una buona notizia oscurata però da un dettaglio che dettaglio non è e che è emerso dalla analisi di Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale.

“Sebbene si tratti di un’ottima notizia che riguarda interventi importanti su un manufatto storico per la nostra città – scrive in una nota stampa Pastorino – è inaccettabile constatare che si è fatto poco o nulla per rendere accessibile l’edificio. Da mesi siamo intervenuti per denunciare gli interventi insoddisfacenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La mancanza di attenzione alle esigenze delle persone disabili è inaccettabile”.

