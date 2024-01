Sanità, Menini a Italia Viva: “Sentono il bisogno di giustificare il nome del partito”

Daniela Menini replica ad Antonella Franciosi, presidente provinciale di Italia Viva. “Anche oggi c’è chi sente il bisogno di giustificare il nome del proprio partito e prova a battere un colpo – afferma in una nota la consigliera regionale della Lista Toti -. Il presidente provinciale di Italia Viva torna, a scoppio ritardato, sulla questione dei pronto soccorso spezzini e della carenza di medici. Arriva buon’ultima quando persino la Prefettura, non certo qualche fedelissimo del presidente Toti, ha già fatto sapere di aver verificato e di non aver trovato la situazione spezzina peggiore di quella di molte altre realtà italiane, anzi, semmai meno grave e non in condizioni di emergenza. Però per l’appunto, ora almeno qualcuno sa che alla Spezia Italia Viva non è morta”.

L'articolo "Esseri illuminati dalla luna" prosegue con gli spettacoli di Nicolò Puppo e Alberto Pierazzini

