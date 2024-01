Serie B2: la Vigo Albenga si regala l’esperienza di Veronica Della Peruta

Albenga. L’anno nuovo è iniziato e in casa Vigo Albenga non si è rimasti con le mani in mano, anzi, la dirigenza biancoblù ha lavorato per regalare elementi di esperienza a coach Barigione per conquistare quanto prima la salvezza nel campionato di Serie B2.

L’Albenga Volley ha il piacere di annunciare l’arrivo di Veronica Della Peruta, banda classe 1984 con un passato in Serie A2 e Serie B1 con le maglie di Cantù, Pavia, Collecchio, Fontanellato, Flero e Cadelbosco di Sopra. Veronica ha già esordito con la maglia ingauna, entrando in battuta nell’ultima sfida di campionato.

» leggi tutto su www.ivg.it