Stadio Riva di Albenga, terminati gli interventi sugli impianti di prevenzione incendi

Albenga. Stanno per terminare gli interventi da 300 mila euro per l’adeguamento prevenzione incendi dello stadio Riva di Albenga.

Non si tratta dell’unico intervento realizzato nel corso del 2023 dall’amministrazione Tomatis. Nel solo ultimo anno sono stati realizzati: la messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche nella piscina comunale (per 110 mila euro); l’adeguamento della prevenzione incendi dello stadio Riva (per 300 mila euro); la realizzazione della pista ciclabile (per 770 mila euro); la sostituzione della pavimentazione al Palaleca (per 87mila euro).

