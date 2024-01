Accorpamenti scolastici, pressing dalla Regione su Savona. Azione: “Inaccettabile”

Savona. “Troviamo inaccettabile la posizione dell’assessore regionale Ferro di Fratelli D’Italia, la quale ha richiesto a Savona di procedere ad un ulteriore accorpamento di istituti scolastici, quando a Genova il sindaco Bucci ha deciso e ribadito che non farà alcun accorpamento nella città metropolitana. Le province di Savona, La Spezia e Imperia hanno già deliberato, non senza difficoltà. A Savona – come spiega la consigliera provinciale di Savona Maria Adele Taramasso -, la delibera è stata assunta in seguito ad un percorso lungo e difficile di interlocuzione con dirigenti scolastici e amministrazioni comunali, al fine di trovare la soluzione migliore per i territori e adempiere agli obblighi ministeriali”.

“Richieste di accorpamento, tra l’altro, pervenute la prima volta a metà agosto e la seconda volta durante le festività natalizie, entrambi periodi complessi dal punto di vista amministrativo” aggiunge l’esponente di Azione sul dimensionamento scolastico, a seguito delle sollecitazioni da parte della Regione nei confronti della Provincia di Savona affinché deliberi per un ulteriore accorpamento oltre a quello già definito tra le scuole di Quiliano e Spotorno.

» leggi tutto su www.ivg.it