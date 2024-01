Ad Ameglia due giorni per imparare a potare e gestire l’olivo

Nei giorni 20 e 21 Gennaio 2024 si terrà ad Ameglia il Corso Base di Potatura dell’olivo e Gestione dell’Oliveto organizzato della Scuola Potatura Olivo e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile con il patrocinio del Comune di Ameglia. La Scuola Potatura olivo diretta da Giorgio Pannelli, uno dei principali esperti di olivicoltura in Italia, impegnato da oltre 35 anni anche nella ricerca universitaria in campo olivicolo, si prefigge di svolgere attività di formazione in olivicoltura , non tralasciando gli aspetti culturali, sociali-economiche e di valorizzazione del territorio . Il corso diviso in una parte teorica , che si svolgerà presso la S2 di Fiumaretta , è una parte pratica , in un oliveto della zona , fa parte di un percorso formativo articolato, rivolto sia agli hobbisti che al professionista esperto che desidera aggiornarsi sulle tecniche moderne e approfondire le sue conoscenze “sull’Albero-Olivo”. Durante il corso verranno affrontati i principali aspetti anatomici e fisiologici dell’ olivo e approfondito il rapporto territorio-olivo-ambiente.

Il corso tenuto dal vicedirettore di Scuola Potatura olivo, Filippo Lo Nobile, avrà un costo di 120€. Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi a : segreteria@dellolivo.it o contattare il numero 3478908245.

“L’idea di portare ad Ameglia un corso di potatura dell’olivo – afferma la vicesindaco Fontana – è un primo passaggio con cui vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del tema della presenza dell’olivo come elemento caratterizzante del nostro territorio. Nel nostro comune e in generale in tutto il promontorio del Caprione si contano migliaia piante di olivo, la maggior parte dei quali in stato di abbandono, con tutte le disastrose conseguenze note che ne conseguono. L’idea di riavvicinare i privati all’olivicoltura, attraverso un corso di Potatura, pratica fondamentale in campo agronomico, è il primo mattone su cui vogliamo lavorare negli anni a venire per valorizzare una pianta fulcro dei nostri territori che sta vivendo anni complessi, a causa dell’inarrestabile cambiamento climatico e del proliferare di nuove malattie, quali la Cecidomia, che sta mettendo a prova durissima tutti gli oliveti locali ed in grado di produrre un prodotto di altissima qualità”. “Mi piace particolarmente sottolineare – aggiunge l’assessore Cervia – il supporto, sia dal punto di vista logistico che organizzativo fornito dal Gruppo Comunale di Protezione Civile. I volontari dimostrano anche in questo caso, un particolare amore e interesse per il proprio territorio mettendosi in gioco anche in questo contesto diverso dal solito, e grazie al quale potranno raccogliere una piccola parte di fondi che saranno destinati a loro per quegli acquisti che potranno rendersi necessari nei mesi a venire per lo svolgimento della loro attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo”.

