Ponente. Non si fermano i disagi sulla rete autostradale ligure e savonese in questi primi giorni dell’anno.

Anche nella giornata odierna non sono mancate code e forti rallentamenti sulla tratta di Autofiori, in A10, in particolare tra Albenga e Finale Ligure, per lavori di manutenzione. La coda ha raggiunto i 6 km, ancora in aumento, considerando la stessa intensificazione del traffico fin dalle prime ore pomeridiane.

