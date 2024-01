Aperti i nuovi bagni pubblici in Via Carpenino, Peracchini: “Per turisti e spezzini”

Aperti i nuovi bagni pubblici in Via Carpenino. L’amministrazione ha voluto investire in un servizio di alta qualità in una zona di grande affluenza e passaggio della città. I nuovi bagni sono stati realizzati con materiali pregiati e di ultima generazione, con cura e attenzione ai dettagli, inoltre sono presidiati per tutta la durata dell’orario di apertura e totalmente gratuiti.

“La realizzazione di questo progetto rappresenta un passo avanti nell’offrire un ambiente pulito – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e nel venire incontro alle esigenze di visitatori e cittadini, che trascorrono molto tempo nel centro città. Un servizio resosi ancora più necessario in seguito al notevole incremento dei flussi turistici e che abbiamo voluto fosse confortevole, presidiato e gratuito per tutti”.

Gli orari di apertura sono: Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20; il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 22.

