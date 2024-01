Biscione, in arrivo due piattaforme elevatrici per eliminare le barriere architettoniche

Genova. Due piattaforme elevatrici agli estremi dell’edificio e un montascale a metà (già installato): sono gli interventi previsti per superare il problema delle barriere architettoniche al Biscione, il grande complesso residenziale sulle alture di Marassi che si avvia al completamento della totale riqualificazione energetica grazie al Superbonus. A renderlo noto è la Brc, azienda esecutrice dei lavori, in una comunicazione giunta ad Arte Genova e all’amministratore di condominio Lorenzo Lorenzon dopo la denuncia di Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa.

“Inaccettabile constatare che si è fatto poco o nulla per rendere accessibile l’edificio – scriveva ieri Pastorino, che oggi si dichiara “molto contento” della novità -. Da mesi siamo intervenuti per denunciare gli interventi insoddisfacenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La mancanza di attenzione alle esigenze delle persone disabili è inaccettabile”.

