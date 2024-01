Bollette e fine del mercato tutelato, attivo lo sportello Cenpi Confartigianato

“Dopo la decisione del Governo di non prorogare il mercato tutelato, si apre la necessità di scelta per molte alle famiglie che non avevano ancora aderito ad una offerta del mercato libero. Parliamo di 6 milioni di utenze gas che entro il 10 gennaio dovranno compiere una scelta”. Così una nota di Confartigianato La Spezia che ricorda i servizi dello sportello Cenpi: ” E’ a disposizione per proporre il contratto gas consigliato da Confartigianato per le utenze private. Due nostre consulenti saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio. Secondo quanto stabilito da Arera, ci sarà per gli “indecisi” un regime transitorio chiamato Stg, Sistema a tutele graduali. Successivamente ci saranno aste territoriali in cui i fornitori si aggiudicheranno “pacchetti” di clienti. Il passaggio ai nuovi fornitori sarà automatico. I prezzi delle bollette potranno però non essere uguali a quelli attuali. Per questo motivo per compiere una scelta e non essere ‘traghettati’, invitiamo soci e clienti a telefonare allo Sportello Cenpi Confartigianato, tel. 0187286634-0187286636″.

