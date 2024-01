Cadavere trovato in un canale a Sanremo, forse si tratta del ragazzo scomparso la scorsa settimana

Sanremo. Un cadavere è stato trovato questo pomeriggio in via Pietro Agosti, a Sanremo, nel canale in cui passa il torrente San Romolo. Sul posto immediato l’intervenuto di vigili del fuoco e polizia, i quali hanno effettuato le operazioni di recupero della salma. È stato anche allertato il medico legale per stabilire le cause della morte.

Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, anche se gli inquirenti stanno verificando la possibilità che si tratti del corpo di un ragazzo di 25 anni dato per scomparso lo scorso 30 dicembre.

