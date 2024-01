Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

Anche Camogli ha il suo Concerto di Capodanno. O quasi: è il tradizionale “Concerto degli Auguri”, offerto alla cittadinanza dal Comune di Camogli e realizzato in collaborazione con il GPM e il Teatro Sociale di Camogli. Quest’anno l’appuntamento è per domenica 7 gennaio, alle ore 17.00, come sempre al “Sociale” e come sempre a ingresso libero su prenotazione.

