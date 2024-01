Camogli: escursionista infortunata alla caviglia, scattano i soccorsi

Alle 14.30 circa un’escursionista di 63 anni che con amici cercava di raggiungere località Semaforo Vecchio nel parco di Portofino, è caduta procurandosi un trauma ad una caviglia. La donna era impossibilitata a proseguire la camminata. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rapallo, il soccorso alpino e i volontari del Soccorso di Ruta che, grazie ad un mezzo leggero, possono accedere ai maggiori sentieri del parco. Da Genova è giunto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che però, trovandosi l’infortunatoa in un sito ricco di alberi e vegetazione non ha potuto verricellarla a bordo poiché l’operazione risultava rischiosa. La donna, in codice giallo, ha così raggiunto l’ospedale di San Martino con un’ambulanza dei Volontari.

» leggi tutto su www.levantenews.it