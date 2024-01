Caos viabilità, il sindaco di Borghetto scrive al prefetto: “Serve tavolo di confronto per evitare che gli automobilisti siano ‘sequestrati’ per ore”

Borghetto Santo Spirito. Come preannunciato qualche giorno fa, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa ha inviato al prefetto di Savona Enrico Gullotti e al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri una lettera riguardante le “problematiche alla viabilità” che tanto hanno fatto discutere in questi primi giorni dell’anno.

“In occasione del cosiddetto ‘contro esodo’ di Capodanno – scrive il primo cittadino borghettino – le problematiche legate ai cantieri autostradali hanno avuto per l’ennesima volta ripercussioni estremamente negative sulla viabilità ordinaria paralizzandola per lunghissimi tratti e creando situazioni che non esagero a definire drammatiche con code infinite e imbottigliamenti che hanno di fatto ‘sequestrato’ per ore gli automobilisti che, loro malgrado, si sono trovati a transitare in direzione levante a partire dall’estremo ponente della nostra provincia”.

» leggi tutto su www.ivg.it