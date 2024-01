Castellano, Piscitelli e Cidale aprono il 2024 dei live al Terminus Cafè

Il nuovo anno dei live al Terminus Cafè di Via Paleocapa 7 inizia con un grande trio capitanato dal pianista Mario Castellano. Giovedì 4 gennaio alle 21, il locale ospiterà infatti il trio composto da Castellano al pianoforte, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria.

Mario Castellano, classe 1985, si diploma in pianoforte nel 2007 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno con il massimo dei voti e menzione. Nel 2008 si trasferisce a Genova, dove studia Jazz con Fausto Ferraiuolo. Studia inoltre con: Barry Harris, George Cables, Kenny Barron, Dado Moroni, Andrea Pozza, Massimo Faraò. Nel 2010 vola ad Atlanta negli Stati Uniti per studiare con alcuni dei grandi musicisti jazz come Will Goble, Dave Potter, Joe’s Grandsen, Kevin Bales e altri. Ha collaborato con l’Orchestra Bansigu di Genova diretta dal Piero Leveratto e l’Orchestra Filarmonica di Sampierdarena.

Si è esibito con musicisti come: Hanry Allen, Scott Hamilton,Doug Lawrence, Carlo Atti, Andrea Olivi, Byron Landham, Aldo Zunino, Denise King, Joseph Lepore, Luciano Milanese, Giovanni Amato, Dario Deidda, Claudio Capurro, Giampaolo Casati, Micheal Rosen.

