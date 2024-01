Emozioni e divertimento, l’offerta del Multisala Moderno di Sarzana fino al 10 gennaio

Gli appassionati del grande schermo e dell’intrattenimento troveranno pane per i loro denti al Multisala Moderno di Sarzana, con una programmazione ricca e coinvolgente in programma fino al 10 gennaio.

La commedia “50 KM ALL’ORA” promette di far ridere il pubblico con proiezioni giornaliere, dalle 20:10 alle 22:30 nei giorni feriali, mentre il sabato si aggiungono gli spettacoli delle 17:30, 20:10 e 22:30. Anche la domenica si preannuncia ricca di risate, con le rappresentazioni alle 17:30, 20:10 e 22:30.

“SUCCEDE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE” è un’altra commedia imperdibile, in programma con gli stessi orari della precedente, promettendo momenti di puro divertimento per tutta la settimana.

Il film “WONKA” offre un’esperienza comica con proiezioni alle 20:10 nei giorni feriali e alle 17:30 il sabato e la domenica. Una scelta perfetta per chi cerca una risata rilassante durante la serata.

Per gli amanti delle emozioni, “PERFET DAYS” è un dramma da non perdere. Con spettacoli alle 20:05 e alle 22:15 nei giorni feriali e durante il weekend, il film promette di coinvolgere gli spettatori in una storia avvincente e toccante.

L’animazione “IL RAGAZZO E L’AIRONE” si presenta con proiezioni alle 20:10 nei giorni feriali e alle 17:30 e 20:10 durante il sabato e la domenica, offrendo un’opzione ideale per il pubblico più giovane e per le famiglie.

Il sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania, la commedia “VACANZE DI NATALE DAYS” fa capolino nella programmazione con spettacoli alle 17:30, 20:10 e 22:30, regalando momenti di ilarità in occasione della festività.

Il cinema d’animazione “WISH” chiude la programmazione con proiezioni alle 20:10 nei giorni feriali e alle 17:30 il sabato e la domenica, offrendo un’esperienza visiva e narrativa coinvolgente.

Il Multisala Moderno Sarzana invita tutti gli appassionati a consultare il sito www.moderno.it per ulteriori dettagli sulla programmazione e sugli eventi speciali.