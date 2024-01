Esserci per Ameglia: “Nuovo comandante della Polizia Locale. E’ il sesto, ormai sembra una barzelletta”

“Apprendiamo con stupore che, con Decreto del Sindaco n. 22, è stato nominato il nuovo Comandante della Polizia Locale di Ameglia, il sesto in pochi anni. Il nuovo Comandante, al quale vanno i nostri più sinceri auguri, prende possesso dell’Ufficio Vigilanza dopo l’ennesimo avvicendamento (e forse non dovremmo stupirci più). Tra vecchi e nuovi ritorni di fiamma, pensionamenti e lunghe aspettative, sembra proprio che a nessuno piaccia ricoprire questa posizione organizzativa della Polizia Locale del nostro Comune. Quello che ci colpisce ancor di più, è che anche questo nuovo funzionario sembra essere una meteora di passaggio, in attesa del settimo dirigente di quest’area. Per la serie: poche idee ma confuse. A questo punto ci sembra doveroso interrogare l’Amministrazione se intenda affrontare questo tema seriamente o continuare in quella che ormai sembra diventata una barzelletta che, ahinoi, non fa ridere. Vogliamo ricordare che in capo al settore Vigilanza vi sono anche le competenze demaniali, con l’enorme lavoro legato ai rinnovi delle concessioni, e di Protezione Civile, tema fondamentale per un territorio fragile e prezioso come il nostro. Un settore così importante e cruciale meriterebbe maggior stabilità e continuità. Ci auguriamo quindi per il bene dei nostri concittadini e delle imprese del nostro territorio che si arrivi alla conferma definitiva dell’ultimo dirigente o che, in alternativa, si smetta di navigare a vista senza rotta né meta”.

I Consiglieri di Esserci Per Ameglia

