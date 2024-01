Gemmi compie novant’anni di attività, Fiammetta: “Momento di grande gioia ma Sarzana non corre come dovrebbe”

Una storia di famiglia legata indissolubilmente a quella di una città. I novant’anni della drogheria e pasticceria “Gemmi” di via Mazzini raccontano infatti quasi un secolo di Sarzana, delle sue tradizioni, delle alterne fortune e soprattutto della sua gente, cresciuta con l’iconica figura del “Signor Silvano” e diventata grande con l’istrionica e instancabile figlia Fiammetta, che dal 1996 guida l’insegna diventata ormai punto di riferimento per il commercio cittadino e per i tantissimi clienti che tornano volentieri anche da fuori provincia in quello che è uno dei Locali Storici d’Italia.

“Viviamo questo momento con grande gioia – racconta la titolare, sempre coadiuvata dal marito Antonio Ruggieri e da Rossella Nicolai – siamo felici di aver raggiunto questo traguardo con tanto lavoro e l’entusiasmo che tutti i miei ragazzi ci mettono quotidianamente. Il tramonto ha un grande fascino ma l’alba garantisce più spazio e progettualità e spero che questo luogo, che oggi è un punto di riferimento, possa continuare ad esserlo trasmettendo l’importanza dell’impegno e della presenza che ho vissuto qui dentro dove ho trascorso tutta la mia vita. Si vince tutti insieme e non da soli, e io posso contare su una squadra eccezionale”. Presenza che lei non ha fatto mancare nemmeno nei momenti più delicati della pandemia scendendo in piazza con tutti i commercianti cittadini per sollecitare a gran voce le riaperture dei locali. Non solo spungate, buccellati e cannoli dunque perché oltre alle sue dolcezze Gemmi ha offerto alla città anche uno spazio culturale importante nel lungo periodo di chiusura del Teatro degli Impavidi lanciando, con “Gli amici del Loggiato”, il concorso “Spiros Argiris” per i giovani talenti dell’opera lirica e il “Sarzana Opera Festival” oltre alla manifestazione Atri Fioriti. “Insieme agli altri organizzatori abbiamo creduto nella lirica quando non era diffusa e popolare come oggi – ricorda – sono passati in città e si sono esibiti personaggi importantissimi che i sarzanesi hanno accolto nelle loro case dimostrando attaccamento alla manifestazione”.

