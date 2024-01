In Liguria arrivano forti piogge, poi scende il gelo invernale: incognita neve a bassa quota

Genova. Le temperature miti e il timido sole di questi giorni presto saranno solo un ricordo. La Liguria si prepara a un drastico cambiamento del tempo che si articolerà in tre fasi. La prima, tra domani e l’Epifania, con forti piogge in grado di creare qualche problema al suolo. La seconda, dal 7 gennaio in poi, che vedrà un deciso abbassamento delle temperature in un contesto più asciutto. E la terza, ancora caratterizzata da mille incertezze, che potrebbe portare un po’ di neve anche a bassa quota su Genova e le Riviere.

Il termini meteorologici si tratta in fondo di buone notizie perché finalmente si rivede una dinamica invernale: “Appare evidente che, se il 2023 si è concluso con una classica situazione non invernale alla quale purtroppo ci siamo abituati negli ultimi 20 anni, il 2024 si apre con un dinamismo che fino all’anno scorso ci potevamo sognare – spiega Daniele Laiosa, presidente dell’associazione Limet -. Lo spettro della siccità e del deficit idrico è definitivamente allontanato, salvo alcune zone del Cuneese che fino all’ultimo hanno scontato una penuria precipitativa fino all’ultimo. Ma queste zone potrebbero rifarsi con gli interessi”.

