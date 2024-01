Uscio. Un incendio è scoppiato ieri sera in una casa di via alla Chiesa nella frazione di Calcinara sulle alture di Uscio. Le fiamme, scaturite per cause da chiarire, hanno intaccato subito il tetto.

L’edificio era in fase di ristrutturazione e all’interno non c’erano abitanti.

