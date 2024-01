La Pubblica assistenza di Vezzano supera i 6.300 servizi nel 2023, ma servono nuovi volontari

La Pubblica assistenza di Vezzano si lascia alle spalle un anno da recordi: 6372 servizi erogati alla cittadinanza in 242.715 chilometri percorsi. Parte da qui il bilancio delle attività svolte in un anno dell’associazione vezzanese che ha registrato una “costante crescita dei servizi erogati alla cittadinanza in linea con i bilanci degli ultimi anni sempre in aumento”.

Il portavoce e tesoriere Federico Guidi, analizza l’andamento e l’attività dell’associazione precisando che: “I numeri sono in continua crescita a testimonianza dell’importanza dell’attività svolta quotidianamente dai volontari e dipendenti della Pubblica Assistenza. Attività che non si fermano nei confini territoriali dell’associazione ma che raggiungono ogni destinazione, comprese realtà spesso distanti migliaia di chilometri dalla sede di Fornola, qualora vi sia bisogno di un trasporto sanitario, di un intervento di emergenza o del supporto degli instancabili volontari della squadra di protezione civile”. “Nel 2023 di chilometri ne abbiamo fatti davvero tanti, ma siamo pronti a fare ancora di più e nessuno di noi si tirerà indietro nell’anno nuovo appena cominciato – aggiunge -. Il risultato senza dubbio più grande è quello di essere costantemente vicini ai bisogni della comunità, ogni giorno e ogni notte; e ciò è sicuramente merito dei nostri instancabili volontari e dei dipendenti che quotidianamente indossano le divise e salgono a bordo dei nostri mezzi di soccorso”.

Non solo interventi di emergenza e soccorso nel bilancio della Pubblica assistenza vezzanese ma è tempo anche di fare un punto sulle attività sociali, trasporti sanitari, rimpatri e trasferimenti a lungo raggio: solo nel 2023 le ambulanze della Pubblica assistenza di Vezzano hanno raggiunto tre volte la Francia, due volte la Croazia e una volta sono state in Romania per eseguire trasporti di rimpatrio sanitario.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com