I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti oggi alle 13.30 nella centralissima via Tomaso Sanguineti a Lavagna per domare l’incendio sviluppatosi in un box, sembra adibito a magazzino. I danni sono limitati al box, a quanto contenuto all’interno e alle parti elettriche esterne. Si ignorano al momento con certezza quali possano essere le cause del rogo.

» leggi tutto su www.levantenews.it